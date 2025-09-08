Từ ngày 28/8 đến 15/9, tỉnh Cao Bằng tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, đường Trường Sa, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội.