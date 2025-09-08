250 ảnh quý về Bác trưng bày ở gian hàng tỉnh Cao Bằng tại triển lãm 80 năm

Từ ngày 28/8 đến 15/9, tỉnh Cao Bằng tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, đường Trường Sa, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Với chủ đề "Cao Bằng hạnh phúc - khơi nguồn từ lòng dân", quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng mang đến một không gian trưng bày đặc biệt, đậm đà bản sắc, thể hiện một Cao Bằng bừng sáng khát vọng vươn lên.

Không gian triển lãm trong nhà của tỉnh Cao Bằng đặt tại Nhà Kim Quy, sảnh 7, khu "Tỉnh giàu, nước mạnh", với tổng diện tích 200m2.

Gian hàng của tỉnh Cao Bằng được sử dụng chủ đạo bằng màu xanh lá (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Toàn bộ hệ thống họa tiết trang trí của gian triển lãm lấy cảm hứng từ phong cảnh thiên nhiên và văn hóa địa phương, sử dụng hai gam màu chính: Xanh lá của núi rừng và nâu vàng gỗ của nhà cửa, làng nghề truyền thống, kết hợp với họa tiết thổ cẩm của văn hóa dân tộc.

Nội dung triển lãm được bố trí thành 9 nhóm không gian chính, gồm: Khởi nguyên - Pác Bó: “Lòng dân, thế núi, tình người”; Tư tưởng Hồ Chí Minh - vì dân mà làm; Thách thức - nhìn thẳng và giải mã; Hạnh phúc - chỉ số của thể chế văn minh; Lối đi riêng - thiết kế hạnh phúc địa phương; Chiến công giữ gìn biên cương; Dòng chảy lịch sử Cao Bằng - từ Thục Phán đến hôm nay.

Tại gian hàng bày nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Không gian trưng bày được kiến tạo hoàn chỉnh với hơn 250 ảnh tư liệu lịch sử quý hiếm liên quan đến Bác Hồ và cách mạng Việt Nam, về Cao Bằng; hơn 100 hiện vật lịch sử, văn hóa như: Trống đồng Lô Lô (phục chế), nhạc cụ dân tộc, trang phục Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ, Lô Lô, đồ nghề truyền thống… và các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu mang các giá trị đặc trưng của địa phương.

Hàng trăm bức ảnh về Bác Hồ được trưng bày tại gian hàng tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ngoài ra, còn có không gian trình diễn di sản then Tày - đàn tính, nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm, tham gia hoạt động trải nghiệm cổ phục dân tộc và đạo cụ truyền thống.

Không gian ẩm thực ngoài trời diễn ra nhiều hoạt động sôi động và hấp dẫn như quảng bá, chế biến các món đặc sản của tỉnh Cao Bằng. Tất cả các hạng mục đã được đồng bộ và hoàn chỉnh, tạo nên một không gian triển lãm thống nhất, giàu bản sắc, thể hiện một dòng chảy tư tưởng, một thiết kế tương lai, một tuyên ngôn về bản lĩnh phát triển của Cao Bằng từ lòng dân, bằng bản sắc, vì hạnh phúc.

Các nghệ nhân biểu diễn tại gian hàng của tỉnh Cao Bằng.

Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ: "Tôi thật sự ấn tượng khi bước vào gian trưng bày của Cao Bằng. Những bức ảnh về Bác Hồ cùng với không gian tái hiện văn hóa dân tộc khiến tôi như được trở về với cội nguồn lịch sử. Đặc biệt, phần trình diễn then Tày và tiếng đàn tính ngân vang khiến tôi xúc động vô cùng".

Ông Phạm Văn Minh, khách tham quan từ Hà Nội, cho biết: "Tôi rất thích khu vực ẩm thực của Cao Bằng. Các món ăn dân dã vừa ngon miệng vừa mang đậm hương vị núi rừng. Không chỉ là triển lãm, nơi đây còn như một hành trình trải nghiệm văn hóa trọn vẹn".

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" quy tụ 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân với tổng cộng khoảng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.