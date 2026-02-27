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Cao 1,75m, nặng 45kg: Người mẫu gây tranh cãi vì thân hình "siêu thực"

Cao 1,75m nhưng chỉ nặng 45kg, Đỗ Hương Giang gây tranh cãi vì vóc dáng bị nhận xét “siêu thực”, thậm chí bị nhầm là người mẫu do AI tạo nên.
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