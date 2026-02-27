Vòng eo mỏng dính, thân hình "siêu thực" của người mẫu Việt gây tranh cãi

Cao 1,75m, nặng 45kg: Người mẫu gây tranh cãi vì thân hình "siêu thực" (Video: Nhân vật cung cấp).

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của người mẫu Đỗ Hương Giang với thân hình "size 0" (kích cỡ trang phục nhỏ nhất theo tiêu chuẩn Mỹ, thường dùng cho người mẫu trình diễn thời trang) thu hút sự chú ý. Trong video đạt gần 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội, Hương Giang xuất hiện với hình ảnh tay chân mảnh khảnh, vòng eo mỏng dính.

Tranh luận của cư dân mạng chủ yếu xoay quanh vóc dáng mảnh khảnh, được nhận xét là “siêu thực” của người mẫu cao 1,75m, thậm chí có ý kiến cho rằng cô chỉ nặng 35kg.

Hương Giang phủ nhận thông tin về cân nặng khi trao đổi với phóng viên Dân trí: "Cân nặng của tôi là 45kg, thông tin đồn đoán trên mạng là không chính xác. Nếu chỉ 35kg thì chắc chỉ đủ cân… bộ xương, chưa tính cơ với thịt".

Á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang trên sàn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoại hình gầy với tỷ lệ cơ thể dài và khung xương mảnh khiến Hương Giang nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận. Những biệt danh như "bộ xương khô" hay "bộ trưởng bộ hài cốt", "người mẫu AI" từng được dân mạng đặt cho cô.

Cô thừa nhận không hoàn toàn “bỏ ngoài tai” dư luận mà vẫn tò mò xem trong mắt mọi người mình là người như thế nào.

"Có những bình luận khiến tôi tổn thương, nhưng cũng có bình luận rất hài hước. Tôi đều đọc hết, có cách nhìn nhận riêng và sẵn sàng lắng nghe", Hương Giang cho hay.

Sau những đợt lan truyền hình ảnh đạt hàng triệu lượt xem, Hương Giang nói điều cô học được là biết lắng nghe cơ thể và giữ sự tỉnh táo trước áp lực từ mạng xã hội. Người mẫu cho rằng các nhận xét về cô chủ yếu xoay quanh ngoại hình, không nhằm vào nhân phẩm hay tính cách. Vì vậy, cô không để những ý kiến đó trở thành áp lực khiến mình “mất ăn mất ngủ”.

Với cô, vóc dáng “size 0” có thể gây tranh cãi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và khả năng làm chủ cuộc sống của mình.

Hương Giang có chế độ ăn uống và tập luyện kỹ lưỡng để giữ gìn vóc dáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hương Giang từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt để tự tin hơn. Theo cô, các đường nét sắc và vóc dáng mảnh giúp tạo hiệu ứng mạnh trước ống kính, đặc biệt trong môi trường thời trang đề cao tính trình diễn và cấu trúc hình thể.

Về chế độ ăn uống, người mẫu cho biết cô không ép cân cực đoan mà duy trì thực đơn theo sở thích, trùng hợp là thiên về đồ ăn “healthy” (tốt cho sức khỏe).

Tỷ lệ dinh dưỡng cô chia sẻ gồm khoảng 35% đạm, 40% rau củ - trái cây, 15% tinh bột và 5% chất béo tốt như bơ sáp, dầu lạc.

Các thực phẩm gần như không xuất hiện trong khẩu phần của cô gồm: Nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo; đồ chiên rán, thức ăn nhanh; thịt chế biến sẵn; đồ sống hoặc tẩm ướp nhiều gia vị. Tuy nhiên, cô cho biết vẫn cho phép bản thân ăn món yêu thích khi “ngẫu hứng” với khẩu phần vừa phải.

Hương Giang có biệt danh là "người mẫu AI" vì có thân hình siêu thực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đỗ Hương Giang (SN 1999, Hà Nội) từng là Á quân The New Mentor - Người mẫu Toàn năng 2023. Cô được đánh giá cao về phong cách catwalk và khả năng làm việc trước ống kính. Trước đó, người mẫu tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Trường Đại học Ngoại thương. Sau cuộc thi, cô tiếp tục hoạt động trên các sàn diễn thời trang và xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng cá tính, sắc lạnh.