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Cảnh tất bật thả cá, hóa vàng của người dân Thủ đô ngày ông Táo về trời

Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), đông đảo người dân Thủ đô tất bật làm lễ, hoá vàng, phóng sinh cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời.
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