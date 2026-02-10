Tro vàng mã phủ trắng mặt nước sông trong ngày người dân tiễn ông Táo

Theo tục lệ dân gian, ngày 23 tháng Chạp hằng năm là dịp ông Công, ông Táo rời gian bếp của mỗi gia đình để lên thiên đình, tấu trình với Ngọc Hoàng về đời sống, sinh hoạt của gia chủ.

Từ sáng sớm nay, tại các địa điểm quen thuộc như sông Hồng, hồ Tây, hồ Linh Đàm, sông Tô Lịch…, nhiều gia đình mang theo cá chép để thực hiện nghi thức thả cá theo truyền thống (Ảnh: Mạnh Quân).

Cá chép được xem là phương tiện đưa Táo quân vượt vũ môn, vì vậy nghi thức thả cá mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện ước vọng hướng thiện và cầu mong phúc lộc cho năm mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận tại khu vực cầu Long Biên, việc thả cá tiễn ông Táo trên cầu đã trở thành thông lệ của người dân Thủ đô. Dưới sự hỗ trợ của các tình nguyện viên nhóm Cá Chép, cá được cho vào thùng nhựa rồi thả dây xuống sông Hồng, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế cá bị tổn thương khi ném từ trên cao xuống mặt nước.

Toàn bộ túi nilon, đồ lễ sau khi thả cá cũng được các tình nguyện viên thu gom xử lý, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, ghi nhận tại một số thời điểm, vẫn còn người dân thả trực tiếp tro, gạo sau khi hóa vàng xuống sông Hồng, gây mất vệ sinh môi trường (Ảnh: Mạnh Quân).

Tro, giấy vụn theo gió phát tán bay khắp nơi, trôi dạt trên mặt nước, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Có trường hợp người dân mang cả bàn thờ cũ và thả từ trên cầu xuống mặt nước sông Hồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực dưới chân cầu Long Biên, xuất hiện một số thuyền nhỏ sử dụng lưới, thậm chí dùng kích điện, chờ sẵn để bắt cá ngay sau khi người dân vừa thả xuống sông Hồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận tại Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy (công viên CT1), không khí thả cá chép tiễn ông Táo diễn ra từ sớm, tuy nhiên có phần trầm lắng hơn so với những năm trước. Từ 6h sáng, một số gia đình có mặt quanh khu vực hồ, mang theo cá chép, hương hoa để thực hiện nghi thức theo phong tục truyền thống (Ảnh: Hải Long).

Sáng 23 tháng Chạp, gia đình chị Ánh Tuyết đưa con trai tới công viên để thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo. Chị Tuyết cho biết, năm nay con đã lớn hơn nên gia đình muốn cho con cùng tham gia nghi thức thả cá, qua đó hiểu thêm về phong tục truyền thống của ông bà để lại.

“Hằng năm, gia đình tôi đều thả cá vào sáng 23 tháng Chạp sau khi làm lễ tại nhà. Năm nay cho con đi cùng để con trực tiếp trải nghiệm và ghi nhớ nét văn hóa này”, chị Tuyết chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Sau khi thả cá chép đỏ xuống hồ, một số người dân thả kèm gạo, cơm trắng với quan niệm làm thức ăn cho cá (Ảnh: Hải Long).

Ven hồ CT1 xuất hiện nhiều bát hương, chân nhang chén đĩa thờ cúng bị bỏ lại sau khi người dân hoàn tất việc thả cá (Ảnh: Hải Long).

Nhiều năm nay, anh Cường (44 tuổi, trú tại phố Trần Huy Liệu) giữ thói quen đưa hai con tới khu vực hồ Giảng Võ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo trước khi tới trường.

"Tranh thủ trước giờ hai con vào học, tôi đưa các con đi để các cháu hiểu và ghi nhớ những phong tục của ông bà để lại", anh Cường chia sẻ (Ảnh: Ngọc Lưu).

Dọc các tuyến phố Thủ đô Hà Nội, trong ngày tiễn ông Công, ông Táo chầu trời cũng dễ bắt gặp cảnh người dân bày lễ và hóa vàng ngay trên vỉa hè, trước cửa nhà hoặc các khu dân cư.

Tuy nhiên, việc hóa vàng trên vỉa hè cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự, vệ sinh đô thị. Tro, giấy sau khi hóa vàng nếu không được thu gom kịp thời có thể theo gió bay ra lòng đường, gây mất mỹ quan (Ảnh: Ngọc Lưu).