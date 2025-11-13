Video
Cảnh sát vận chuyển hàng trăm thùng tài liệu rời thẩm mỹ viện Mailisa

Chiều tối 13/11, dưới sự giám sát của cảnh sát, hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật được vận chuyển khỏi thẩm mỹ viện Mailisa.
