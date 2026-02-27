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Cảnh sát bắt 4 người sau vụ du khách Đức bị hành hung ở Pattaya

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 người chuyển giới sau vụ hành hung và trộm tài sản của một du khách Đức tại thành phố biển Pattaya.
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