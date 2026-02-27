Thái Lan: Du khách Đức bị nhóm người chuyển giới đánh sau cuộc gặp đêm

Theo tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra rạng sáng 24/2 tại khu vực Beach Road, trung tâm Pattaya. Nạn nhân là một người đàn ông Đức khoảng 50-55 tuổi. Ông được cho là đã xảy ra tranh cãi với một nhóm người chuyển giới trước khi bị hành hung.

Du khách này khai báo bị mất khoảng 35.000 baht (gần 30 triệu đồng) cùng 1.200 euro (khoảng 37 triệu đồng) sau khi tiếp xúc với nhóm nghi phạm.

Cảnh sát bắt 4 người sau vụ du khách Đức bị hành hung ở Pattaya (Video: The Pattaya News).

Khi phát hiện mất tiền, ông đã tìm cách truy hỏi một người trong nhóm. Sau đó, người này gọi thêm đồng bọn và cả nhóm đã đánh hội đồng khiến nạn nhân bị thương.

Cảnh sát Pattaya phối hợp với lực lượng cảnh sát du lịch đã nhanh chóng trích xuất camera an ninh và xác định các nghi phạm. Tổng cộng 4 người chuyển giới trong độ tuổi từ 21 đến 26 bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Trong số những người bị bắt, ít nhất 2 người đã thừa nhận hành vi. Một số nghi phạm khai rằng động cơ xuất phát từ lòng tham khi nhìn thấy nạn nhân mang theo nhiều tiền mặt. Cảnh sát đang truy tìm thêm các đối tượng khác được cho là có liên quan.

Nhóm người chuyển giới làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Khaosod English).

Theo Khaosod English, cảnh sát không loại trừ khả năng một nghi phạm trong vụ việc này có liên quan tới một vụ trộm và hành hung du khách nước ngoài khác chỉ vài giờ trước đó. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra để làm rõ các mối liên hệ.

Vụ việc xảy ra tại Beach Road - khu vực nổi tiếng về hoạt động du lịch và dịch vụ giải trí về đêm ở Pattaya. Truyền thông Thái Lan nhận định đây là điểm thường phát sinh mâu thuẫn giữa du khách và những người cung cấp dịch vụ tự phát.

Hiện các nghi phạm đang bị xử lý với các cáo buộc liên quan đến hành hung gây thương tích và trộm tài sản theo luật hình sự Thái Lan. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại nếu có.