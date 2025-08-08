Video
video cùng chuyên mục

Cảnh người dân đội nắng để đãi vàng bên sông Pô Cô

Sau mỗi đợt lũ, nhiều người dân Xơ Đăng tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi lại mang dụng cụ ra sông Pô Cô để đãi vàng.
Đọc thêm : Bất chấp cảnh báo, người dân vẫn đổ xô xuống sông đãi cát tìm vàng sau lũ