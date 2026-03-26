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Cảnh Lexus tông 5 ô tô, 1 xe máy ở Hà Nội (Video: Hai Sơn).

Diễn biến vụ tai nạn liên hoàn giữa chiếc Lexus và 5 ô tô, một xe máy ở Hà Nội dưới góc nhìn từ trên cao.
Đọc thêm : Công an Hà Nội thông tin ban đầu vụ Lexus tông liên hoàn 5 ô tô