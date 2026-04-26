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Cảnh hỗn loạn bên trong phòng tiệc tối

Video ghi lại thời điểm xảy ra vụ nổ súng cho thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong căn phòng khách sạn ở Washington, nơi tổ chức tiệc tối có sự tham dự của Tổng thống Trump.
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