Giây phút nghẹt thở khi Tổng thống Trump được sơ tán khẩn cấp

Lúc 20h30 ngày 25/4, khi món khai vị đậu Hà Lan và phô mai burrata đã được phục vụ và khoảnh khắc giao lưu thân mật trong bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bắt đầu, thì sự xáo trộn nhỏ bắt đầu xảy ra ở phía sau hội trường của khách sạn Washington Hilton.

Có thể là do một chiếc xe đẩy phục vụ cho bữa tiệc bị lật, hoặc có thể là một vụ xô xát với người biểu tình.

Sau đó, các nhân viên an ninh bắt đầu chạy dọc các lối đi về phía bục sân khấu, nơi Tổng thống Donald Trump, cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống JD Vance, đã ngồi vào chỗ của họ chỉ vài phút trước đó để chuẩn bị dự tiệc.

Không có thông báo hay tiếng hô “nằm xuống”. Thay vào đó, cảm giác nguy hiểm lan khắp căn phòng như một làn sóng. Đây là vụ việc lần đầu tiên xảy ra.

Hàng trăm lãnh đạo của các cơ quan truyền thông hàng đầu nước Mỹ, các tổng biên tập và những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, trong những bộ lễ phục và váy dạ hội, lập tức nằm rạp xuống sàn, cúi mình bên cạnh ghế và chui xuống gầm bàn.

Tổng thống Trump được sơ tán khỏi phòng tiệc

Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm khắp căn phòng, chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở hổn hển và rên rỉ nhỏ. Âm thanh lớn nhất lúc đó là tiếng các nhân viên an ninh chạy gấp gáp. Thậm chí, có người còn nhảy qua ghế và khách mời để sơ tán các quan chức cấp cao khỏi hội trường chật kín người.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, ngoài việc Tổng thống Trump được sơ tán vội vã và đưa xuống sân khấu, nơi lúc này có 2 nhân viên an ninh cầm súng lớn canh gác.

Cuối buổi tối, các quan chức mới thông báo một người đàn ông có vũ trang đã xông vào trạm kiểm soát an ninh và một sĩ quan Mật vụ đã bị bắn.

Erika Kirk, góa phụ của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và là khách mời của Fox News, đã bò xuống gầm bàn. Cô được người dẫn chương trình Harris Faulkner và phóng viên thường trú nước ngoài của đài Fox News Trey Yingst trấn an.

Từ bên cạnh ghế của mình, Brian Stelter, phóng viên truyền thông của CNN, giơ chiếc điện thoại lên cao, quay lại bất cứ cảnh tượng nào đang diễn ra phía trên.

Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr và vợ ông, nữ diễn viên Cheryl Hines, trông đầy lo lắng khi các nhân viên an ninh đưa họ ra ngoài.

Cảnh hỗn loạn bên trong phòng tiệc tối

Tác nghiệp tại hiện trường

Trong khi đó, một số người khác dường như tỏ ra bình thản. Lloyd Blankfein, cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs, ngồi cùng các phóng viên của CBS News ở phía trước hội trường khi vụ việc xảy ra.

Khi cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, ông quay sang người ngồi cạnh và hỏi: “Anh có định ăn hết món salad đó không?”.

Sau chưa đầy 5 phút, đám đông cảm thấy rằng mối đe dọa tức thời đã qua. Khách mời run rẩy đứng dậy, một số người lau nước mắt.

Các phóng viên đã quen với việc ghi lại những khoảnh khắc bạo lực bất ngờ, nhưng ít người có cơ hội chứng kiến trực tiếp.

Ngay cả khi một số khách mời trong phòng vội vã chạy về phía lối thoát hiểm, hàng chục phóng viên đã gọi điện cho các nguồn tin của mình ở các cơ quan thực thi pháp luật để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Các lãnh đạo và biên tập viên của các đài truyền hình lập tức lên kế hoạch đưa tin. Susan Zirinsky, nhà sản xuất kỳ cựu của CBS News, đứng trên ghế trong chiếc áo khoác lấp lánh, điện thoại áp vào tai.

Các khách mời ôm nhau bên trong hội trường sau khi vụ nổ súng xảy ra (Ảnh: Reuters).

Phóng viên Yingst của Fox News đã gọi điện về trung tâm điều hành để cập nhật thông tin trực tiếp trên sóng. Jacqui Heinrich, một trong những phóng viên của Fox News tại Nhà Trắng, đã ngồi trên bục cao và gửi bản tin từ hậu trường. CNN phát sóng trực tiếp đoạn video quay bằng điện thoại của phóng viên Stelter.

“Mãi đến khi tôi ngừng phát trực tiếp nửa giờ sau đó, tôi mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của khoảnh khắc đó”, ông nói.

Tổng biên tập của Politico, Jonathan Greenberger, đã chỉ đạo một số phóng viên, những người vẫn đang mặc đồ dạ tiệc, nhanh chóng sử dụng một phòng tiệc gần đó làm trung tâm điều phối tạm thời để họ có thể nhanh chóng đăng tải tin tức.

Một vài câu nói đùa đã cất lên. Nhưng những người khác lại vô cùng buồn bã.

Tay một người phụ nữ run rẩy khi nói chuyện điện thoại với người thân và lau nước mắt.

Weijia Jiang, phóng viên của CBS News kiêm chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, cuối cùng đã trở lại sân khấu. Với giọng nói đầy xúc động, cô thông báo buổi tiệc sẽ tiếp tục, khiến cả khán phòng vỗ tay vang dội.

Tuy nhiên, cuối cùng, một thông báo mới được đưa ra và các nhà chức trách muốn đám đông rời khỏi hội trường.

Đến 22h, hội trường dần vắng người. Hàng trăm đĩa đồ ăn bị bỏ dở nằm la liệt khi khách mời tản ra phía thang cuốn, hướng ra bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài của một đêm đầy lo lắng và bất ngờ.