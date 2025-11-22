Video
video cùng chuyên mục

Cảnh hoang tàn sau khi nước rút ở vùng lũ Phú Yên

Trận lũ lịch sử quét qua khiến nhiều ngôi nhà sập hoàn toàn, đường sá bị xé nát. Khi nước rút, người dân vùng lũ Phú Yên bàng hoàng trước cảnh tượng đổ nát chưa từng thấy.
Đọc thêm : Bàng hoàng sau lũ dữ: Nhà cửa đổ sập, đường xá nứt toác