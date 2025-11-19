Video
video cùng chuyên mục

Cảnh hoa hậu Thùy Tiên được dẫn giải đến tòa

Thùy Tiên và đồng phạm bị cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo Kera, với mức phạt tiền 100-500 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm.
Đọc thêm : Giám đốc Công ty Chị Em Rọt khai lý do tăng lợi nhuận của Thùy Tiên