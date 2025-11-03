Video
Cảnh đưa người quá cố đi hỏa táng vì lũ bủa vây

Giữa biển nước mênh mông, chính quyền và người dân ở Hà Tĩnh dùng xuồng vượt lũ để đưa một người quá cố đi hỏa táng. Buổi tiễn đưa diễn ra lặng lẽ trong cơn mưa nặng hạt.
