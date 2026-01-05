Video
video cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát ở Venezuela sau cuộc tập kích của Mỹ

Hàng chục người đã thiệt mạng và nhiều công trình bị phá hủy tại Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ.
