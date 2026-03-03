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Cảnh đổ nát ở Tehran sau các trận không kích

Các trận không kích của Mỹ - Israel để lại hậu quả nghiêm trọng cho thủ đô Tehran của Iran.
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