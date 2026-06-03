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Cảng dầu St. Petersburg bốc cháy sau trận tập kích

Cảng dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga đã bị tấn công ngày 3/6.
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