Ukraine dồn dập tập kích lãnh thổ Nga, cơ sở vũ khí bốc cháy dữ dội

Theo các đoạn video và hình ảnh do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội, một nhà máy quân sự của Nga ở Michurinsk, tỉnh Tambov, đã bốc cháy sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào rạng sáng 3/6.

Cuộc tấn công nhắm vào Nhà máy Progress, một nhà máy quốc phòng của Nga sản xuất các hệ thống điều khiển hàng không và tên lửa công nghệ cao, cùng với thiết bị cho đường ống dẫn khí và dầu. Theo phân tích nguồn mở và định vị địa lý của kênh tin tức độc lập Astra của Nga, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên nhà máy.

Các nhân chứng đã đăng tải ảnh và video mô tả hệ thống phòng không hoạt động ở tỉnh Tambov, cũng như các vụ nổ và đám cháy tại Nhà máy Progress.

Nhà máy vũ khí Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine tại Tambov (Nguồn: Kyiv Independent)

Đây là cuộc tấn công thứ 4 được ghi nhận do Ukraine tiến hành nhằm vào Nhà máy Progress của Nga. Người dân địa phương trước đó đã báo cáo các vụ tấn công vào nhà máy này hồi tháng 2 năm nay, tháng 6/2025 và tháng 12/2024.

Michurinsk nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 350km. Lực lượng Ukraine đang tăng cường triển khai "các biện pháp trừng phạt tầm xa" - các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp của Nga bằng vũ khí do Ukraine sản xuất - để đưa xung đột trở lại lãnh thổ Nga.

Trong một vụ việc khác, vào rạng sáng 3/6, cảng dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga đã bị tấn công. Các nhân chứng đã ghi nhận ​​những vụ nổ và hỏa hoạn quy mô lớn tại hiện trường.

Cuộc tấn công trùng hợp với thời điểm bắt đầu Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026, một hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì.

Cảng dầu St. Petersburg bốc cháy sau trận tập kích (Nguồn: Kyiv Independent)

Người dân St. Petersburg đã đăng tải những hình ảnh và video cho thấy những tiếng nổ lớn và đám cháy lớn khi thành phố bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào sáng nay. Hình ảnh cho thấy khói đen bốc lên trên cảng dầu St. Petersburg.

Một phân tích của kênh tin tức độc lập Astra của Nga kết luận máy bay không người lái đã tấn công cảng dầu St. Petersburg, gây ra hỏa hoạn.

Cảng dầu St. Petersburg là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Cơ sở này tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, đường sắt và đường bộ, và được báo cáo là có sản lượng đạt 12,5 triệu tấn mỗi năm.

Thống đốc tỉnh Leningrad, Aleksandr Drozdenko, cho biết 30 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khu vực này vào ngày 3/6, nhưng không bình luận về các vụ cháy tại cảng.

Vào tháng 9/2025, lực lượng Ukraine đã tấn công Primorsk thuộc tỉnh Leningrad, cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic, buộc cơ sở này phải tạm ngừng hoạt động. Primorsk nằm cách St. Petersburg khoảng 100km.

Cuộc tấn công mới vào cảng dầu St. Petersburg diễn ra một ngày sau khi Nga phát động một cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào thủ đô Kiev, Dnipro và các thành phố khác của Ukraine. Cuộc không kích bằng hơn 700 tên lửa và máy bay không người lái khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người khác.

Đợt tấn công quy mô lớn của Nga diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng, khi chính phủ Ukraine cảnh báo người dân rằng Nga đang lên kế hoạch cho đợt không kích quy mô lớn.

Ukraine gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Kiev nhắm mục tiêu vào cơ sở năng lượng và quân sự của Nga nhằm làm gián đoạn nguồn cung hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.