Căn nhà phủ đầy hoa tím hút mắt người đi đường

Căn nhà 4 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Thế Thắng (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) trở nên nổi bật bởi giàn hoa tím phủ gần như kín mặt tiền, thu hút ánh nhìn người đi đường.
