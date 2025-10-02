Video
Căn nhà ở Tuyên Quang bị sập xuống sông, gia chủ trắng tay

Sau một đêm bị xói lở, chiều 1/10, căn nhà của vợ chồng chị Đặng Thị Bình (xã Na Hang, Tuyên Quang) bị đổ sập xuống sông.
