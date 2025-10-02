Gia chủ ở Tuyên Quang bật khóc nhìn căn nhà sụp xuống sông trong chớp mắt

Trong lúc vội vàng cứu bè cá trên sông Gâm sau nhà, chị Đặng Thị Bình (sống tại thôn 13, xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) nghe tiếng con gái kêu thất thanh.

Căn nhà ở Tuyên Quang bị sập xuống sông, gia chủ trắng tay (Video: Nhân vật cung cấp).

Biết có chuyện chẳng lành, chị vội vàng chạy vào nhà. Do mưa lớn sau bão số 10, nước lũ đổ về khiến đất bị xói lở ăn sâu vào móng.

"Lúc đó, nhà bị rung và nứt. Tôi cảm giác lâng lâng, nghe tiếng tôn kim loại va vào nhau. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, chính quyền địa phương yêu cầu gia đình lập tức sơ tán", chị Bình chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trong đêm tối, gia đình cùng hàng xóm láng giềng hối hả thu dọn một số tài sản. Hai vợ chồng tất tả tìm chỗ ở cho bố bị tai biến và mẹ già đã cao tuổi. Cả đêm chị Bình nơm nớp lo lắng, không thể chợp mắt mỗi khi nghĩ tới khối gia sản có thể trôi theo dòng nước.

Được biết, căn nhà của chị Bình có 2 tầng, 4 phòng, rộng hơn 160m2, được xây dựng từ năm 2020. Trước đây, khoảng cách từ nhà ra sông Gâm khá xa. Sau đợt lũ lụt hậu bão Yagi, đất bị xói lở, gia đình phải làm kè bằng bê tông.

"14h ngày 1/10, cả căn nhà sụp xuống sông. Nhìn hình ảnh gia sản tan tành, tôi không kìm được nước mắt. Bao nhiêu công sức tích cóp của hai vợ chồng mới làm được căn nhà như vậy, trong phút chốc không còn gì", chị Bình bật khóc khi chia sẻ.

Căn nhà bị sụp xuống sông trong phút chốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn video ghi lại hình ảnh căn nhà của vợ chồng chị Bình sụp xuống sông được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lượt tương tác. Nhiều người bình luận bày tỏ sự xót xa và đồng cảm, mong gia chủ sớm ổn định được cuộc sống sau biến cố.

Theo chị Bình, sau bão Yagi, hai vợ chồng bỏ tiền túi, kết hợp khoản hỗ trợ từ địa phương làm kè chắc chắn. Hơn 1 năm qua, gia đình yên tâm nên tiếp tục ở lại.

Trước đây, chị Bình dựng một căn nhà gỗ để sinh sống. Lúc con lớn lên, hai vợ chồng mới quyết định bỏ ra 1,1 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà 2 tầng. Số tiền này được lấy từ khoản dành dụm của gia đình và vay thêm ngân hàng.

Vợ chồng chị có 3 con, đứa lớn học lớp 12, còn đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Năm 2024, anh Tuấn - chồng chị Bình - không may gặp tai nạn dẫn đến gãy xương cột sống càng làm cuộc sống thêm vất vả.

Nhờ sự hỗ trợ của Trưởng thôn, hai ngày qua, vợ chồng chị cùng các con tá túc tại trạm thú y gần nhà. Sắp tới, gia đình dự định chuyển đến sống tạm tại nhà của một hộ dân.

"Chúng tôi chưa có kế hoạch làm công việc gì để ổn định cuộc sống. Trước mắt, gia đình sẽ ở nhờ nhà của người dân trong thôn, sau đó mới tính toán tiếp", người phụ nữ bày tỏ.

Tìm nơi ở tạm, được người dân trong thôn hỗ trợ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Mai Thùy Duyệt (Trưởng thôn 13, xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) xác nhận, có sự việc căn nhà của vợ chồng chị Bình và anh Tuấn bị sụp xuống sông chiều 1/10.

Theo bà Duyệt, căn nhà này có sổ đỏ và giấy phép xây dựng.

Căn nhà 2 tầng bị kéo xuống sông khiến gia chủ xót xa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi xảy ra sự việc, người dân trong thôn đã hỗ trợ tìm chỗ ở tạm cho gia đình.

"Gia đình chị Bình không thuộc diện hộ nghèo. Sau lần bị tai nạn hồi năm ngoái, anh Tuấn đi lại được nhưng không thể làm việc nặng. Bố chồng chị Bình bị tai biến, nằm liệt giường nhiều năm. Hai ngày nay, ông không ăn uống được nên thôn đang lo địa điểm để lo hậu sự, phòng tình huống xấu xảy ra", Trưởng thôn chia sẻ.

Theo bà Duyệt, ngoài căn nhà bị sụp xuống sông, vợ chồng chị Bình bị trôi 3 lồng cá theo dòng nước lũ. Thôn đang tiến hành vận động quyên góp trong cộng đồng để hỗ trợ gia đình trong lúc rơi vào cảnh trắng tay.