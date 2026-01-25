Video
Căn nhà ngập trong màu hoa xác pháo độc đáo ở Lâm Đồng

Trong lần đi qua công trình xây dựng, bà Hà Thị Lánh nhặt cây hoa xác pháo về trồng bên nhà. Đến nay, sau 17 năm, cây vươn mình, ôm trọn căn nhà, trổ hoa rực rỡ.
