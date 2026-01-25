Choáng ngợp với căn nhà phủ kín hoa xác pháo ở Lâm Đồng

Những ngày cận Tết Nguyên đán, một ngôi nhà tại xã Gia Hiệp, Lâm Đồng, nằm ven Quốc lộ 20, bất ngờ trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý của người dân và du khách bởi vẻ đẹp rực rỡ của hàng ngàn bông hoa xác pháo.

Căn nhà ngập trong màu hoa xác pháo độc đáo ở Lâm Đồng (Video: Minh Hậu).

Bà Hà Thị Lánh, chủ nhân của ngôi nhà đặc biệt này, chia sẻ câu chuyện về tình yêu hoa đã tạo nên cảnh quan độc đáo. Cách đây 17 năm, bà đã nhặt những cây hoa xác pháo bị người dân nhổ bỏ tại một công trình xây dựng về trồng. "Tôi là người yêu hoa nên đã mang cây xác pháo về trồng, làm đẹp cho căn nhà. Không ngờ, càng về sau, cây càng phát triển mạnh, bao trùm căn nhà, cho hoa rực rỡ", bà Lánh kể.

Sau gần hai thập kỷ, cây hoa xác pháo đã vươn mình, leo phủ kín toàn bộ căn nhà gỗ phía trước, nơi gia đình bà Lánh kinh doanh tiệm tạp hóa. Thân cây to lớn, cuồn cuộn như những con rồng trong các phù điêu nghệ thuật, tạo nên một khung cảnh ấn tượng.

Mùa hoa xác pháo thường bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Sau đó, khi Lâm Đồng bước vào mùa mưa, cây sẽ tập trung sinh trưởng cành lá để chuẩn bị cho mùa hoa mới.

Để duy trì vẻ đẹp của "ngôi nhà hoa", vợ chồng bà Lánh thường xuyên cắt tỉa cành và tưới nước.

Bà cho biết, hoa xác pháo ít bị sâu bệnh nên việc chăm sóc không quá vất vả.

Mặc dù nhiều người lo ngại về việc rắn, rết có thể trú ngụ trong tán cây dày đặc, bà Lánh khẳng định gia đình chưa từng ghi nhận trường hợp nào. Ngược lại, khi cây vào mùa hoa, rất nhiều ong kéo về hút mật, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên sống động.

Với những cụm hoa xác pháo màu cam rực rỡ phủ kín căn nhà, nơi đây đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân và du khách.

Mỗi ngày, gia đình bà Lánh đón hàng chục lượt khách ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm. Anh Hoàng Kim Trường, một du khách từ Đà Lạt, chia sẻ: "Tôi đã chụp nhiều hình ảnh, quay video làm kỷ niệm. Đây là căn nhà độc đáo nên lần sau tôi sẽ đưa nhóm bạn ghé thăm".

Chủ nhân căn nhà cũng đã tạo thêm cảnh quan để du khách có thể thoải mái chụp hình miễn phí.

Trong khi cây hoa ngày càng vươn mình, tạo nên một không gian bình yên và thơ mộng, chủ nhân căn nhà vẫn miệt mài với công việc kinh doanh tiệm tạp hóa nhỏ. "Nhìn căn nhà ngập trong màu hoa và nhiều người ghé thăm, gia đình chúng tôi rất vui", bà Hà Thị Lánh tâm sự.

Ngôi nhà nằm cạnh Quốc lộ 20, nổi bật với sắc cam rực rỡ của hoa xác pháo, trở thành một điểm nhấn độc đáo trên cung đường này.