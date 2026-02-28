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Căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain bị trúng tên lửa Iran

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain bị trúng tên lửa Iran sau khi Tehran phát động đòn tấn công trả đũa.
Đọc thêm : Khoảnh khắc căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain trúng tên lửa Iran