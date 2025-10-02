Video
video cùng chuyên mục

Cận cảnh UAV đa nhiệm “make in Vietnam”

Được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm kỹ sư Việt, UAV HORUS P02 cho thấy tính đa nhiệm và tiềm năng trong nhiều lĩnh vực.
Đọc thêm : Cận cảnh UAV đa nhiệm “make in Vietnam”