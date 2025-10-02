Cận cảnh UAV đa nhiệm “make in Vietnam” (Video: Thanh Bình - Khánh Vi).

HORUS P02 là mẫu UAV “make in Vietnam” do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, mang trong mình nhiều công nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế cùng phân khúc.

Sản phẩm được trưng bày tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia 2025, diễn ra tại Trung tâm ĐMST Quốc gia (Hòa Lạc, Hà Nội).

Điểm đặc biệt của sản phẩm này nằm ở khả năng đa nhiệm: vừa phục vụ đo đạc bản đồ chính xác, giám sát rừng và môi trường, vừa đáp ứng yêu cầu cứu hộ cứu nạn trong các tình huống thiên tai.

UAV giúp người vận hành đưa thiết bị vào hoạt động ở bất kỳ môi trường nào mà không cần bệ phóng hay đường băng để cất cánh (Ảnh: Thanh Bình).

Nhờ được trang bị công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) và trí tuệ nhân tạo (AI), HORUS P02 có thể tự động nhận diện vật thể, phân tích hình ảnh và dữ liệu địa hình theo thời gian thực.

Điều này cho phép trực tiếp hỗ trợ đưa ra cảnh báo, đề xuất phương án xử lý, ví dụ như phát hiện khu vực cháy rừng, theo dõi lũ quét hoặc hỗ trợ lực lượng cứu hộ khoanh vùng điểm xung yếu.

UAV cất cánh thẳng đứng được thiết kế với tầm bay xa và thời gian hoạt động dài, phù hợp cho các nhiệm vụ trinh sát diện rộng, giám sát an ninh hay khảo sát hạ tầng.

Thiết bị này có thể hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt nhờ hệ thống định vị chính xác cao, kết hợp cảm biến hiện đại.

Các thông số như tốc độ, độ cao, sức gió... sẽ được truyền và hiển thị về một màn hình cảm ứng tại Trạm điều khiển mặt đất, hình ảnh được ghi lại với độ trễ gần như bằng 0 (Ảnh: Thanh Bình).

Cấu trúc khí động học tối ưu cũng giúp sản phẩm của trí tuệ Việt đạt được sự cân bằng giữa tốc độ, độ bền và khả năng cơ động.

Khả năng xử lý dữ liệu lớn (Big Data), biến những hình ảnh thu thập từ thực địa thành bản đồ số hóa chi tiết, là công cụ hữu ích cho nhiều lĩnh vực: từ quản lý tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch đô thị, đến bảo vệ an ninh – quốc phòng.

Hiện tại, UAV này được phát triển trên nền tảng nội địa hóa công nghệ lên tới 80%, định hướng 100% trong thời gian tới.

Thay vì phụ thuộc vào UAV nhập khẩu với chi phí cao, Việt Nam nay đã có thể tự thiết kế và sản xuất thiết bị bay mang thương hiệu riêng.

Điều này không chỉ giảm giá thành, mà còn mở ra hướng chủ động trong việc nâng cấp, cải tiến và ứng dụng UAV cho nhiều nhu cầu đặc thù.

KS Đỗ Quang Quân - Kỹ sư chế tạo UAV HORUS P02 (Ảnh: Thanh Bình).

"Thế mạnh lớn nhất của HORUS P02 nằm ở tính 'mở rộng', có thể được tùy biến cho từng nhiệm vụ, từ gắn cảm biến khí tượng phục vụ nghiên cứu, đến trang bị camera quang – hồng ngoại để giám sát an ninh ban đêm.

Đây không chỉ là một sản phẩm, mà còn là nền tảng để Việt Nam xây dựng hệ sinh thái UAV thông minh, phục vụ cả dân sự lẫn quốc phòng", KS Đỗ Quang Quân, Kỹ sư chế tạo UAV HORUS P02 chia sẻ.

Video: Thanh Bình, Khánh Vi