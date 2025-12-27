Video
Cận cảnh trực thăng, robot diễn tập chữa cháy, cứu người ở Hà Nội

Trong buổi diễn tập PCCC&CNCH sáng 27/12, lực lượng chức năng đã huy động cả trực thăng, robot chữa cháy... tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.
