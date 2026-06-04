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Cận cảnh tháo dỡ "vườn địa đàng" The Peak nổi tiếng Phú Quốc

Ngày 4/6, UBND đặc khu Phú Quốc và lực lượng liên ngành tiếp tục phối hợp cưỡng chế, tháo dỡ điểm du lịch xây dựng trái phép trên núi Điện Tiên.
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