Cảnh phá dỡ "vườn địa đàng" nổi tiếng Phú Quốc

Ngày 4/6, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cùng các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện cưỡng chế phá dỡ điểm du lịch The Peak xây trái phép trên núi Điện Tiên, phường Dương Đông.

Dự kiến, công tác tháo dỡ công trình vi phạm được thực hiện trong 3 ngày 3-5/6.

Mặt trước công trình đang được tháo dỡ.

Tại khu vực cưỡng chế hiện tồn tại nhiều hạng mục công trình quy mô lớn gồm tòa nhà chính, khu bungalow lưu trú, hồ bơi, khu dịch vụ spa, giải khát và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.

Do địa hình phức tạp, mưa kéo dài, nhiều khu vực khuất tầm nhìn, có kho chứa vật tư và hệ thống điện dự phòng nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn được các lực lượng chức năng xây dựng phương án chặt chẽ.

Điểm du lịch này được xây dựng từ giữa năm 2024 trên đất của ông L.T.Đ. (44 tuổi, trú TPHCM), ông T.V.L. thuê lại để kinh doanh.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường, ông L.T.Đ. và ông T.V.L. đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai và xây dựng từ lâu nhưng không tự nguyện chấp hành các quyết định xử phạt.

Các khu lưu trú bên trong điểm du lịch cũng đang được lực lượng chức năng tháo dỡ.

Đối với ông L.T.Đ., hồi cuối năm 2025, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã ban hành quyết định để cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Các sai phạm của ông này gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép sang đất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ; tổ chức thi công xây dựng công trình không phép, không đúng quy hoạch; lấn chiếm đất công và đất rừng phòng hộ.

Mặc dù ông Đ. đã khởi kiện các quyết định xử phạt, song các bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm đều đã bác bỏ yêu cầu của ông, giữ nguyên các quyết định xử lý của chính quyền.

Tương tự, đối với ông T.V.L., Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hồi cuối 2025. Ông L. đã tự ý chuyển hơn 5.146m2 đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất kinh doanh, làm biến dạng địa hình, san lấp thay đổi độ dốc bề mặt của hơn 2.622m2 đất nông nghiệp, xây dựng công trình không đúng quy hoạch và lấn chiếm đất công.

Bên cạnh yêu cầu khôi phục hiện trạng đất, ông L. còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Hiện trường tháo dỡ "vườn địa đàng" The Peak ở Phú Quốc (Video: Hoàng Dung).

Theo báo cáo của UBND đặc khu, tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh đã thẩm định hồ sơ và xác nhận các thủ tục cưỡng chế đảm bảo trình tự pháp luật.

Để bảo đảm việc thi hành các quyết định cưỡng chế đúng quy định pháp luật, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi chống đối, gây rối hoặc cản trở người thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng đưa các khối tre ra bên ngoài.

Việc cưỡng chế được thực hiện nhằm buộc các cá nhân vi phạm chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất theo quy định, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.