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Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa

Nga công bố video ghi lại cuộc thử nghiệm phóng tên lửa của tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk.
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