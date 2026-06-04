Màn phóng tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân tối tân của Nga

Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga tham gia tập trận (Ảnh: Sputnik).

Hạm đội phương Bắc của Nga ngày 3/6 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa ở Biển Barents thuộc Bắc Cực.

Tàu ngầm đã phóng một tên lửa hành trình Oniks từ vị trí dưới nước, bắn trúng mục tiêu mô phỏng một tàu nổi cách đó khoảng 200km.

Arkhangelsk là tàu thứ ba thuộc Dự án 885M Yasen-M của Nga, một phiên bản cải tiến của tàu ngầm thế hệ thứ tư với trường âm thanh giảm thiểu, khiến chúng ngày càng khó bị phát hiện và theo dõi bằng sonar.

Ngoài tên lửa Oniks, các tàu Yasen-M còn được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu vượt âm Tsirkon.

Tàu Arkhangelsk đã phục vụ trong Hạm đội phương Bắc từ tháng 12/2024.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa (Nguồn: RT)

Trong chuyến thị sát tàu ngầm vào năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với thủy thủ đoàn rằng đây là "tàu ngầm hiện đại nhất, được trang bị tốt nhất, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau".

Ông Putin nhấn mạnh rằng tàu Arkhangelsk và các tàu Yasen-M khác "có thể làm được mọi thứ", ngụ ý khả năng tấn công mục tiêu dưới nước, trên biển và trên đất liền.