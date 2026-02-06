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Cận cảnh robot sinh học Moya và những biểu cảm giống người thật

Từ nhiệt độ cơ thể đến những vi biểu cảm trên khuôn mặt, siêu phẩm này đang thách thức giới hạn của thung lũng kỳ lạ và mở ra kỷ nguyên mới cho tương lai.
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