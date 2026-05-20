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Cận cảnh quy trình sản xuất của Thọ Phát

Với dây chuyền sản xuất khép kín đạt chuẩn quốc tế, cùng khay bánh chuyên dụng tiện lợi, Thọ Phát mang đến nhiều sản phẩm an toàn - chuẩn sạch.
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