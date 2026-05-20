Nỗi lo hấp thực phẩm trong khay nhựa: Đâu là tiêu chuẩn an toàn cho gia đình?

Nỗi lo thôi nhiễm hóa chất khi cấp nhiệt cho bao bì nhựa

Trong nhịp sống công nghiệp hiện đại, việc tích trữ thực phẩm làm sẵn trong tủ lạnh và hâm nóng lại cho các bữa ăn nhanh đã trở thành thói quen của nhiều gia đình đô thị. Quỹ thời gian eo hẹp vào buổi sáng hay những ca làm việc muộn khiến các lựa chọn tiện lợi được ưu tiên hàng đầu.

Thế nhưng, đi cùng với sự tiện lợi ấy là một rào cản tâm lý: Sự e ngại khi phải dùng nhiệt độ cao để làm nóng thức ăn đang được chứa đựng trong các loại hộp, khay nhựa.

Chị Lan Hương (34 tuổi, nhân viên văn phòng tại TPHCM) chia sẻ: "Tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng trữ sẵn vài món đồ ăn sáng đóng khay cho cả nhà. Tiện thì có tiện, nhưng mỗi lần cho nguyên khay vào nồi hấp cách thủy, tôi lại thấy lo. Cứ nghe đồn nhựa gặp nóng sẽ sinh ra chất độc ngấm vào thức ăn, nên nhiều lúc tôi phải lách cách gỡ đồ ăn ra chén sứ rồi mới dám hấp, mất thêm bao nhiêu thời gian dọn rửa".

Khách hàng lựa chọn bánh giò khay Thọ Phát tại siêu thị (Ảnh: Ngọc Nga).

Tâm lý của chị Hương cũng là nỗi trăn trở chung của rất nhiều người tiêu dùng. Nỗi sợ nhiễm hóa chất từ bao bì nhựa khi gặp nhiệt độ cao đã tạo thành một định kiến, khiến nhiều người ngần ngại trước các sản phẩm đóng khay tiện dụng, dù chúng tiết kiệm nhiều thời gian bếp núc.

Không phải loại nhựa nào cũng giống nhau

Để làm rõ vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia về công nghệ thực phẩm và sức khỏe đã đưa ra những nhận định khoa học nhằm giúp người tiêu dùng hiểu đúng và chọn đúng. Theo ông, vật liệu đóng gói đa dạng và không thể đánh đồng tất cả các loại nhựa đều sinh ra độc tố khi gặp nhiệt độ cao.

Trao đổi về tiêu chuẩn an toàn của bao bì thực phẩm, chuyên gia cho biết: "Sự lo lắng của người tiêu dùng là có cơ sở nếu sử dụng các loại nhựa trôi nổi, nhựa tái chế kém chất lượng hoặc nhựa không chịu nhiệt. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại, các doanh nghiệp uy tín đều phải sử dụng bao bì chuyên dụng đạt chuẩn Food-grade (nhựa thực phẩm). Quan trọng nhất là người tiêu dùng cần tìm kiếm chứng nhận BPA Free trên bao bì".

Cận cảnh quy trình sản xuất của Thọ Phát.

BPA (Bisphenol A) là một hợp chất công nghiệp từng được sử dụng để sản xuất nhựa, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu nhiễm vào thức ăn. Do đó, các loại khay nhựa đạt chuẩn BPA Free được sản xuất bằng công nghệ cao, có khả năng chịu được nhiệt độ của môi trường hấp cách thủy mà cấu trúc phân tử không bị phá vỡ, không sinh ra các chất độc hại ảnh hưởng đến cơ thể con người. Khi hiểu được tiêu chuẩn này, người tiêu dùng có thể yên tâm tận hưởng sự tiện lợi mà công nghệ mang lại.

Bánh giò khay Thọ Phát: Nâng chuẩn an toàn và nâng tầm chất lượng

Nắm bắt được nhu cầu về một bữa ăn tiện lợi, ngon miệng nhưng phải đảm bảo an toàn, Thọ Phát, thương hiệu thực phẩm quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt - đã tiên phong giới thiệu dòng sản phẩm bánh giò khay thế hệ mới.

Thọ Phát là thương hiệu quen thuộc với nhiều gia đình Việt (Ảnh: Ngọc Nga).

Để giải quyết rào cản tâm lý của người dùng, đại diện nhà sản xuất cho biết, toàn bộ khay nhựa đựng bánh giò của Thọ Phát đều trải qua quy trình kiểm định khắt khe và đạt chứng nhận BPA Free.

Bao bì này được thiết kế chuyên biệt để chịu được nhiệt độ cao, cho phép người tiêu dùng thoải mái đặt trực tiếp khay bánh vào nồi hấp cách thủy. Người dùng không còn phải lo lắng về việc nhiễm hóa chất, mà chỉ cần thảnh thơi chờ đợi lớp vỏ bánh mềm mướt và phần nhân tỏa hương thơm lừng sau khi hấp.

Sự tiện ích còn được nhà sản xuất tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Nhờ công nghệ đóng khay kín và chuỗi cung ứng lạnh, bánh giò khay có thể dễ dàng bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh lên tới 30 ngày. Khay bánh thiết kế vuông vức, xếp chồng lên nhau gọn gàng, tiết kiệm diện tích. Thêm vào đó, mỗi khay bánh đều có muỗng riêng đi kèm, sẵn sàng phục vụ những bữa ăn vội vã.

Khách hàng lựa chọn bánh giò khay Thọ Phát tại cửa hàng miniBAO (Ảnh: Ngọc Nga).

Sự xuất hiện của những sản phẩm đạt chuẩn như bánh giò khay Thọ Phát đang dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng, chứng minh rằng sự tiện lợi, nhịp sống hiện đại có thể song hành cùng các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe. Ưu tiên sự minh bạch về chất liệu bao bì là cách thương hiệu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.