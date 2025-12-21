Video
video cùng chuyên mục

Cận cảnh quá trình săn mồi của ốc nón

Ốc nón là một loài ốc biển sở hữu nọc độc cực mạnh, có khả năng gây tử vong cho con người nếu bị chích trúng.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh khó tin khi sư tử tiếp cận