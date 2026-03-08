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Cận cảnh một cá thể rồng Úc 2 đầu

Rồng Úc là một loài bò sát được nhiều người yêu thích làm vật nuôi vì vẻ ngoài độc đáo, giống như loài rồng trong truyền thuyết.
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