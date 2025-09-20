Video
video cùng chuyên mục

Cận cảnh một cá thể rắn sọc khoanh trong hang đá

Tại Việt Nam có phân bố một loài rắn to lớn, nổi bật với chiếc đầu đỏ đặc trưng và hoa văn đẹp mắt trên cơ thể. Tuy nhiên, loài rắn này lại bốc ra mùi hôi khó chịu.
Đọc thêm : Loài rắn to lớn như trăn, sở hữu chiếc đầu đỏ đáng sợ và bốc mùi khó chịu