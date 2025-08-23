Video
Cận cảnh một cá thể rắn rào đốm nằm săn mồi trên cây

Rắn rào đốm, tên khoa học Boiga multomaculata, là loài thuộc chi rắn rào (tên khoa học Boiga), họ rắn nước.
