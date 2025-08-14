Video
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình tổng diễn tập cấp cứu

Ngày 14/8, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức buổi tổng diễn tập thực địa, chuẩn bị cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan).
