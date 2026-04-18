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Cận cảnh lăng mộ cụ Nguyễn Hữu Hào trên đồi thông Đà Lạt

Lăng mộ Long mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào được xây dựng trên đỉnh đồi thông rộng 4ha ở Đà Lạt với kiến trúc mang dáng dấp cung đình Huế, phần mộ được tạc từ đá xanh.
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