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Cận cảnh kích thước to lớn của một con cá mặt trời

Cá mặt trời trưởng thành dài đến 1,8m, cao khoảng 2,5m và nặng đến hơn 2 tấn. Thức ăn của loài cá này là sứa, mực nhỏ, cá nhỏ, động vật giáp xác, rong biển…
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