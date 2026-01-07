Video
video cùng chuyên mục

Cận cảnh EliteBoard G1a, chiếc máy tính trong kiểu dáng bàn phím

HP đã mang đến triển lãm CES 2026 chiếc máy tính có tên gọi EliteBoard G1a, với điểm nhấn là thiết kế như một bàn phím không dây thông thường.
