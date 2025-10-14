Video
Cận cảnh công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98

Tối 13/10, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét căn hộ của Ngân 98 tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái (TPHCM).
