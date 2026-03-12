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Cận cảnh chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau

(Dân trí) - Một chiếc máy bay MiG-21 là hiện vật có giá trị lịch sử bị “bỏ quên” nhiều năm qua ở Cà Mau khiến nó hư hại, xuống cấp khá nghiêm trọng.
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