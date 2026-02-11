Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Quảng Trị dài gần 200km với 4 dự án thành phần, gồm: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ và Cam Lộ - La Sơn.