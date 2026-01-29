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Cận cảnh ca mổ "thần tốc” giải cứu bệnh nhân bít tắc đường thở nhiều năm

Trải qua cuộc mổ kéo dài hơn 30 phút, khoang thở ở mũi bệnh nhân được mở rộng rõ rệt, từng bước giúp người phụ nữ thoát cảnh khổ đã chịu đựng nhiều năm.
Đọc thêm : Cận cảnh ca mổ "thần tốc” giải cứu bệnh nhân bít tắc đường thở nhiều năm