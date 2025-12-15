Video
video cùng chuyên mục

Cầm ô đi xe máy, người đàn ông lao thẳng vào ô tô

Một tay cầm lái, một tay cầm ô, thanh niên đi xe máy đã lao thẳng vào ô tô ở hướng đối diện.
Đọc thêm : Cầm ô đi xe máy, người đàn ông lao thẳng vào ô tô