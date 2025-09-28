Video
video cùng chuyên mục

Cắm mắt vào điện thoại, người đi xe máy lao lên lề tông vào ô tô đang đậu

Thay vì nhìn đường, người điều khiển xe máy đã cắm mắt vào điện thoại. Hậu quả, người này đã lao thẳng lên lề đường và đâm mạnh vào chiếc ô tô đang đậu.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe tải vượt ẩu suýt cán trúng người đi xe máy ngược chiều